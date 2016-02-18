مفوضية شئون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين نازح فى العراق

>أكد رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فى العراق التابعة للأمم المتحدة برونو جيدو، وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح فى العراق.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن جيدو قوله "إن ثلاثة ملايين و200 ألف نازح متواجدين داخل العراق"، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء فى محافظات "الأنبار، وصلاح الدين، والتأميم، وديالى، بالإضافة إلى أربيل،والسليمانية".

ولفت رئيس مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن المفوضية تعمل على تقديم المساعدات لهؤلاء النازحين من خلال تقديم المواد العينية والمأوى، كما تقوم بمنحهم مبالغ مالية بعد استقرارهم.

>من جانبها أكدت السلطات العراقية التشريعية والتنفيذية على أهمية التنسيق فى سبيل تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم فى المناطق المحررة وتهيئة الخطوات اللازمة لذلك.