21 فبراير.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ان حملة التطعيم ضدشلل الاطفال ستبدأ يوم الاحد 21فبراير ولمدة 4ايام من سن يوم حتى 5 سنوات وأنه سيتم تطعيم 21 ألفًا و140 طفلاً فى جنوب سيناء، من خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات.

وأشار ضاحى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن مديرية الصحة مستعدة تمامًا للحملة بعقد اجتماعات مكثفة مع الفريق الصحى بالإدارات الصحية؛ لمناقشة خطة تنفيذ الحملة، وجارٍ توفير كافة المستلزمات الخاصة بالحملة من طعوم وكراسات تسجيل وأقلام للتسجيل على أيدى الأطفال؛ للتأكيد من عدم تطعيم الطفل مرتين.

وصرح الدكتور محمد على مدير الطب الوقائى بجنوب سيناء عند تطعيم اى طفل يضع على احد اصبعة علامة صغيرة، وأن العلامة على تضع يد الطفل تظل ثلاث أيام، وأن التطعيم يتم على مستوى مدن جنوب سيناء، وأن حملة التطعيم ستتم بإشراف من وزارة الصحة بوجود مشرف مركزى من الوزارة لمتابعة إجراءات الحملة .

وأكد الدكتور محمد على رغم انشغال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمؤتمر الافريقى الا انه من المتوقع ان يشرف على تطعيم أول طفل فى بداية الحملة.