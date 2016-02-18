مؤسسة شباب الإعلاميين بالشرقية تنظم ورشة عمل عن الأفلام الوثائقية والتسجيلية ..السبت

تنظم مؤسسة شباب الاعلاميين بالشرقية، ورشة عمل لصناعة الافلام الوثائقية، بالتعاون مع المخرج والصحفى حلمى ياسين ابن محافظة دمياط وذلك يوم السبت الموافق 20 فبراير، بمدينة الزقازيق.

ويلقى " ياسين " كلمةعن أهمية الافلام التسجيلية والوثائقية، وضرورتها فى هذه المرحلة، وكيفية جذب جمهور لهذه الأفلام وكيفية صناعتها بشكل يلائم الواقع،كمايعرض فيلم التونة كنز الابيض أثناء المحاضرة كنموذج من أعمال المخرج.

وقال فايز الكيلانى رئيس مؤسسة شباب الاعلاميين بالشرقية فى بيان له، أن الورشة سيتم تنظيمها فى قاعة المؤسسة، التى تم تدشينها الاسبوع الماضى، حيث تضم استديو تصوير حديث، مجهز لعمل مثل هذه الورش، التى تحتاج إلى تقنية حديثة، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لهذه الورشة، فى اعداد جيل من الشباب، يكون لدية الخبرة فى صنع أفلام تسجيليه، تحاكى وتسجل عرض الواقع دون تدخل أو تزييف، وهو ما يميزه عن الفيلم الروائى، الدى يملك صانعه كل الصلاحية لنسج احداثه الواقعية منها والخيالية حسب رؤيته، ومن المتوقع اشتراك عدد من الاعلاميين والصحافيين بالشرقية.