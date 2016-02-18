"أطباء الإسكندرية" تعلن مشاركتها فى وقفة احتجاجية تضامنا مع واقعة المطرية السبت القادم

أعلنت نقابة الأطباء بالإسكندرية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات، وذلك السبت القادم 20 فبراير، وذلك احتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة حتى تاريخه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت نقابة الأطباء بالإسكندرية فى بيان لها أن الوقفة الاحتجاجية تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية للأطباء التى كانت بتاريح 12 فبراير الجارى، مطالبة جميع الأطباء بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية وإرسال صور للوقفة لإرسالها للنقابة العامة.