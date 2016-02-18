"أطباء الإسكندرية" تعلن مشاركتها فى وقفة احتجاجية تضامنا مع واقعة المطرية السبت القادم

أعلنت نقابة الأطباء بالإسكندرية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات، وذلك السبت القادم 20 فبراير، وذلك احتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة حتى تاريخه.

وقالت نقابة الأطباء بالإسكندرية فى بيان لها أن الوقفة الاحتجاجية تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية للأطباء التى كانت بتاريح 12 فبراير الجارى، مطالبة جميع الأطباء بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية وإرسال صور للوقفة لإرسالها للنقابة العامة.