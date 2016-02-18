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للحامل.. تورم الساقين والوجه لا يعنى تقليل شربك للسوائل

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للحامل.. تورم الساقين والوجه لا يعنى تقليل شربك للسوائل للحامل.. تورم الساقين والوجه لا يعنى تقليل شربك للسوائل
تورم القدمين والوجه، من التغيرات الفسيولوجية الطبيعية التى تحدث للمرأة الحامل، وللتغلب عليها تتوقف الكثير من النساء عن شرب كثير من الماء اعتقادًا منهن بأن ذلك هو الحل لكن الأبحاث أثبتت عدم علاقة قلة شرب المياه بتورم ساقى ووجه المرأة فى فترة الحمل.

ونشر الموقع الهندى "The health site"، تقريرًا يؤكد أن معظم النساء يصبن خلال الحمل بتورم فى الوجه والساقين واليدين، بسبب تراكم الماء بالخلايا ومنها ترتشح للأماكن الفارغة فى الجسم، ما يكون سببًا رئيسيًا للإصابة بالاستسقاء.

تورم الوجه والساقين من الأعراض الطبيعية للحامل:
>وهذا التحول يسبب العديد من التغيرات الفسيولوجية فى جسم الحامل كتورم الوجه والذراعين والساقين، ما يدفع الكثيرات لخفض كميات السوائل اللائى يتناولنها.

وقال الدكتور "Y S Nandanwa" أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء بكلية تيلاك الطبية، إن نحو 80% من الجسم يحتوى لى الماء، الضرورى للحفاظ على بقائه طبيعيًا ولكن الزيادة أو الإقلال من الماء يمكن أن يعيق ضخ الدم فى الجسم.

إفراز الكثير من هرمون البروجسترون يسبب احتباس الماء فى الجسم:
>وأشار التقرير إلى أن إفراز الكثير من هرمون البروجسترون أثناء الحمل يسبب احتباس الماء بالجسم، الذى يكون سببًا فى الاستسقاء، وبوضوح يشير ذلك إلى أن خفض كمية الماء يؤدى لتفاقم الحالة بدلاً من تحسنها.

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