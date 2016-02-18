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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل جارها فى منطقة الخليفة

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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل جارها فى منطقة الخليفة تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بقتل جارها فى منطقة الخليفة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامها بقتل جارها بمنطقة المقطم .

قرر أحمد حنفى وكيل نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، فى وقت سابق ، بحبس ربة منزل متهمة بالتسبب فى وفاة جارها بمنطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها.

وكشفت مناظرة مهاب الصياد، وكيل النائب العام، عن إصابة المجنى عليه بجروح فى الرأس وكسر فى الذراع، وتبين وجود الجثة على سلم عقار بمنطقة الخليفة.

وقالت المتهمة أمام النيابة، إن المجنى عليه رن جرس شقتها فى تمام الواحدة والنصف صباحا، وباستكشاف الأمر وجدته فى حالة غير طبيعية ويحاول خلع ملابسه، وحاول التعدى عليها فدفعته فسقط على السلالم.

وتبين من معاينة النيابة، أن شقة المتهمة يواجهها سلم الصعود، كما أن المسافة بين شقتها وجهة الهبوط من السلم متر ونصف، كما أن سقوط المتهم من 8 درجات سلم لا تؤدى إلى الوفاة. وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بالواقعة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365