الخارجية الأردنية: كيرى يزور عمان السبت المقبل

>أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية مساء أمس الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيقوم بزيارة للعاصمة عمان يوم السبت المقبل.

وقالت المتحدث الرسمى باسم الوزارة صباح الرافعى، فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" مساء أمس الأربعاء، إنه من المقرر أن يلتقى كيرى خلال الزيارة الملك عبدالله الثانى لبحث تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين .. كما سيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة لقاء مع الوزير الأمريكى.

ومن المنتظر أن يلتقى كيرى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عمان الأحد المقبل حسبما أفاد وزير الخارجية رياض المالكى، مشيرا إلى أن هناك أفكارا أمريكية ستتم مناقشتها خلال اللقاء تقوم على تفعيل المبادرة العربية للسلام مستبعدا مع ذلك أن تكون بديلا للأفكار الفرنسية المتعلقة بعقد مؤتمر دولى للسلام.

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