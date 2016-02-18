جهاز القاهرة الجديدة يطرح مزايدة على قطع أرض بمساحات تبدأ من 36 فدان

أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه تم تحديد موعد 4 مارس المقبل لإجراء المزايدة على 4 قطع أراضى بمساحات تبدأ من 36 فدان وتصل لـ58 فدان، نشاط عمرانى متكامل، والتى تم طرحها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر المتر يبدأ بـ4310 جنيه ويصل لـ4450 جنيه، وذلك طبقا لمساحة وموقع كل قطعة أرض، مشيرا إلى أن المزايدة ستكون على أعلى مقدم وليس على السعر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 64 قطعة أرض بنظام الشباك الواحد، بنشاط عمرانى متكامل فى 20 مدينة جديدة، بمساحات من 3.5 فدان حتى 106 أفدنة.

وأكد وزير الإسكان أنه تم بيع نحو 417 كراسة شروط، مشيراً إلى أن مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الأعلى مبيعا، حيث تأتيان فى مقدمة المدن التى عليها إقبال فى شراء كراسات الشروط.

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