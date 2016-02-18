دنيا باطمة ومراد البوريقي يلتقيان الجالية المغربية والعربية بإسبانيا

تستعد الفنانة المغربية دنيا باطمة للسفر إلى إسبانيا للقاء جمهورها في حفلين غنائيين بمشاركة المطرب المغربي مراد بوريقي، ومن تنظيم شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

الحفل الأول تحييه يوم 26 من شهر فبراير(شباط) الجاري في مدينة برشلونة في فندق "barcelo sants"، والثاني في مدينة مدريد في قاعة سلطان في اليوم الموالي.

وكتبت دنيا على صفحتها بالموقع الاجتماعي الفيسبوك: الجالية المغربية والعربية بإسبانيا انتظروا الفنانة دنيا باطمة ببرشلونة ومدريد 26و 27، حفل يجمعني بصديقي المطرب مراد بوريقي نجم ذو فويس، كونوا في الموعد.

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