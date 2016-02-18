وفاة الممثل جورج جاينز عن عمر ناهز 98 عاماً

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير جورج جاينز عن عمر ناهز 98 عاماً، في منزل ابنته في نورث باند بواشنطن، قبل امس الاثنين 15 فبراير/شباط.

وأعلنت ابنة الراحل خبر وفاة والدها الذي شارك في عدد كبير من الأعمال الكوميدية الناجحة كان أهمها أدواره في 7 أفلام من سلسلة " Police Academy".

وظهر جاينز في مئات المسلسلات والأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون بالإضافة إلى 35 فيلما خلال مسيرته الفنية إلى جانب العديد من المسرحيات والأعمال الكوميدية الموسيقية والأوبرا في نيويورك وأوروبا.