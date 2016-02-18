أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء لائحةالبرلمان

قال النائب أسامة هيكل، عضو المكتب الإدارى لائتلاف دعم مصر، إنه حال عرض المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، لبرنامج الحكومة يوم 27 فبراير، قبل الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان، سيلجأ رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج.إعلان - Ads إعلان - Ads
>برنامج الحكومة قنبلة موقوتة تحت القبة.. إئتلاف المعارضة: سنرفض بيانها حال عدم إجراء تغييرات تحقق أهداف الثورة..عبد الرحيم على: أداؤها سئ و"إسماعيل" يعمل كوزير بترول..وسمير غطاس:"فاشلة" وسأسعى لإسقاطها
وأضاف"هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة سيستغرق ما يقرب من شهر للانتهاء من مناقشته داخل المجلس ، قبل التصويت على تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه.
>برنامج الحكومة قنبلة موقوتة تحت القبة.. إئتلاف المعارضة: سنرفض بيانها حال عدم إجراء تغييرات تحقق أهداف الثورة..عبد الرحيم على: أداؤها سئ و"إسماعيل" يعمل كوزير بترول..وسمير غطاس:"فاشلة" وسأسعى لإسقاطها