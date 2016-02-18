أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء لائحةالبرلمان

Google+ Print
أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء لائحةالبرلمان أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء لائحةالبرلمان
قال النائب أسامة هيكل، عضو المكتب الإدارى لائتلاف دعم ، إنه حال عرض المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، لبرنامج يوم 27 فبراير، قبل الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان، سيلجأ رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج.

وأضاف"هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة سيستغرق ما يقرب من شهر للانتهاء من مناقشته داخل المجلس ، قبل التصويت على تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه.


>برنامج الحكومة قنبلة موقوتة تحت القبة.. إئتلاف المعارضة: سنرفض بيانها حال عدم إجراء تغييرات تحقق أهداف الثورة..عبد الرحيم على: أداؤها سئ و"إسماعيل" يعمل كوزير بترول..وسمير غطاس:"فاشلة" وسأسعى لإسقاطها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب