أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء لائحةالبرلمان

قال النائب أسامة هيكل، عضو المكتب الإدارى لائتلاف دعم مصر ، إنه حال عرض المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، لبرنامج الحكومة يوم 27 فبراير، قبل الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان، سيلجأ رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج.

وأضاف"هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة سيستغرق ما يقرب من شهر للانتهاء من مناقشته داخل المجلس ، قبل التصويت على تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه.

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