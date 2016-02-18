الحبيب الجفرى للمصريين: أنتم لا تعرفون معنى العيش فى بلد بلا دولة

قال الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى: "بلادى اسمها اليمن لها حضارة لا تقل عن 7 آلاف سنة، ووجدت جثثا محنطة بطريقة مختلفة عن الفراعنة مما يؤكد اختلاف الحضارتين، وبلادى منبع العرب وبلد الإيمان كما قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم، أخى الشقيق متزوج ابنة أعظم عالم زيدى فى اليمن وأبناء أبنائه فى صفوف الحوثيين وأخى الوحيد يقاتل الحوثيين، وفى الطرف المقابل أبناء أخوة زوجته".

وأضاف "الجفرى"، فى تصريحات على هامش لقائه بطلاب جامعة القاهرة، أن هناك تحديات حقيقية، قائلا: "أنتقد ما شئت السياسة هذه ليست قضيتى، لكن فيما يتعلق ببقاء الدولة أنتم لا تعرفون معنى أن تعيش فى بلد ليس فيه دولة، وأسأل الله ألا يحدث هذا فى مصر، فالعيش فى بلد ليس بها دولة لا آمان على عرض ولا مال، ولا أتكلم عن النظام أتكلم عن عماد الدولة".

ورد "الجفرى"، على سؤال أحد الطلاب، حول السبب وراء عدم تحريض الشريعة على بر الأبناء مثل بر الآباء، قائلا: "لأن هذا فطرى الأب والأم حريصان، ولكن حالة تمرد الشباب على الوصاية يخطئ الشباب فيها مثلا، لكن العصر اهتز فيه الفكر والمسلمات والنسبية اخترقت كل شىء ففقدنا الإنسانية ورأينا آباء يغتصبون بناتهن".

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