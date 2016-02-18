"السياحة": انخفاض حجم الإيرادات خلال ديسمبر الماضى لـ 175 مليون دولار

كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، عن انخفاض حجم إيرادات السياحة فى شهر ديسمبر الماضى لـ 175 مليون دولار، بنسبة تصل 52 % مقارنة بإيرادات شهر يناير 2015، والتى بلغت 500 مليون دولار.

وأرجعت "رجب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، سبب انخفاض الإيرادات ، لحادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء ، وتعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتها لمدينة شرم الشيخ، مما تسبب فى انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقالت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن معدل إيرادات السياحة شهريا، يتراوح بين 400 إلى 700 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالى إيرادات السياحة فى عام 2015 بلغ 6 مليار و140 مليون دولار، بنسبة انخفاض 15.1 % مقارنة بعام 2014 .

- "السياحة" تدعم الرحلات التى تتعدى 7 ساعات سفر بـ 75 دولارا لكل مقعد بالطائرة