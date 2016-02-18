بالصور.. افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الرابع

افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مهرجان أسوان الدولى الرابع للثقافة والفنون، ضمن فاعليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، والذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الحالى، وذلك بحضور السفير الهندى بمصر سانجاى باتاتشاريا، الذى استقبله المحافظ أسوان افتتاح المهرجان للتعبير له عن ترحيب أسوان به وبالشعب الهندى أجمع للمشاركة فى هذا الحدث العالمى الفريد.

كما افتتح المحافظ على هامش المهرجان معرض الحرف البيئية واليدوية ومعرض فنون تشكيلية، فيما أكد اللواء مجدى حجازى على جاهزية واستعداد المحافظة لإحتضان فاعليات المهرجان الدولى بمشاركة 14 فرقة فنون شعبية منها 7 فرق دولية هى الهند واليونان وتونس ورومانيا والصين وأثيوبيا وأوغندا، بالإضافة إلى 7 فرق مصرية هى الشرقية والحرية بالإسكندرية والأقصر والإسماعلية والعريش وأسوان وتوشكى.

وأشار المحافظ إلى أن الفاعليات تتضمن أيضاً تنظيم كرنفال بالمراكب الشراعية والماتور على صفحة النيل الخالد أمام نادى التجديف للرياضيات المائية ووسط مشاركة من أهالى أسوان والأفواج السياحية، كما سيتضمن المهرجان تقديم عروض لجميع الفرق المشاركة على مدار يومى الخميس والجمعة بالمواقع الثقافية بقصور ثقافة أسوان ودراو و كوم أمبو وحسن فخر الدين بنصر النوبة والسباعية بإدفو.

وقال اللواء حجازى فى تصريحات صحفية، بأنه لأول مرة ستشارك دولة الهند الصديقة فى فاعليات تعامد الشمس تحت عنوان مهرجان "أيام الهند"، والذى يشمل برنامج ثقافى وفنى حافل تحييه فرقة "مانيبورى" للفنون الشعبية بجانب عرض الفيلم الوثائقى الهندى " هند العجائب " للتأكيد على العلاقات الودية والصداقة الممتدة عبر التاريخ بين مصر والهند، مشيراً إلى إن الفاعليات ستنتقل بعد ذلك لمدينة أبوسمبل السياحية والتى ستشهد فى مساء يوم 21 فبراير الجارى انطلاق كرنفال شباب أبو سمبل بمشاركة 400 شاب يتقدمهم عربة رمسيس ومركب الشمس بدءاً من حى منشية النوبة وحتى معبد رمسيس الثانى، يعقبها افتتاح متحف الآثار وتكريم عدد من الشخصيات، ثم تنظيم محاكاة لوجه رمسيس الثانى ( حملة أبو سمبل51 عام ) يليها افتتاح معرض سيدات أثرن فى تاريخ مصر، والذى يضم 20 صورة شخصية نسائية مصرية من عصور مختلفة لها دور مؤثر في تاريخ مصر، علاوة على افتتاح معرض الفنون التشكيلية ( أبو سمبل فى عيون الفنانين ) وذلك أمام مدخل المعبد.

وأضاف محافظ أسوان بأنه سيتم فى نفس اليوم تفقد الخيمة التراثية المصرية، التى تضم منتجات للحرف اليدوية، ثم تقديم عرض الصوت والضوء، ويليه ختام مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الرابع بصحن معبد رمسيس الثانى، والذى سيشهد تقديم عروض لجميع الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان.

وأوضح، بأن فعاليات مهرجان تعامد الشمس ستختتم فى 22 فبراير بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس والذى من المتوقع أن يشهده آلاف السائحين والمصريين، وسيتزامن أثناء حدوث الظاهرة تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد.

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