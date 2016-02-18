الداخلية الكويتية تنفى قيام عناصر ملثمة بتفتيش السجن المركزى

>نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تم تداوله فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام عناصر ملثمة بتفتيش عنابر السجن المركزى، مؤكدة أن القائمين على عمليات التفتيش هم من رجال الأمن منتسبى الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، فى بيان أمس الأربعاء، "إن رجال الأمن من منتسبى الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية نفذوا حملة تفتيش ضمن برنامج التفتيش الدورى على زنازين النزلاء لمكافحة حيازة الممنوعات بشتى انواعها والتأكيد على الالتزام باللوائح الداخلية للسجن".

وأوضح البيان أن الحملة شملت أحد عنابر أمن الدولة حيث عثر مع أحد النزلاء على جهازى هاتف نقال ووصلات شحن وقد تم مصادرة المضبوطات وجارى الإحالة إلى سلطات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد حائزها.

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