زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى المدمن غاب عن الوعى وترك ابنتى تغرق فى "البانيو"

أقامت الزوجة "ندى.ط" استئناف لرفض طلب الطاعة المقام زوجها"طارق.د" إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وأتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته وطالب بإلزامها بالرجوع إليه.

وقالت الزوجة فى ردها على الطاعة والتى حملت رقم ٩٥٦ لسنه٢٠١٦: "تزوجته منذ 3 سنوات بعد قصه حب جمعتنا فى العمل، ولكنى لم أتصور أن زوجى الملاك سيتحول إلى شيطان ويفعل كل تلك التصرفات ويتسبب بإهماله فى موت طفلتى الصغيرة".

وتابعت: "بعد الزواج أنتهى الحب ، وبدأ فى السهر خارج المنزل مع أصدقائه وغيابه عنى فكنت ملزمة بكل شى وكأنى أنا رجل المنزل".

وقالت فى حزن :"قتل ابنتى عندما بدأ فى تعاطى المواد المخدرة وتناسى حقى عليه وبدأ فى العربدة وفعل أشياء خارجه، وعندما تركتها معه وذهبت للعمل حتى أوفر ما أنفق علينا به عدت ووجدت ابنتى غارقة فى البانيو وهو غائب عن الوعى بسبب ما يتعاطاه".

وتابعت: "أنهرت وذهبت للشرطة، وتم سجنه وبعد خروجه طالبنى بالرجوع له فأقمت دعوى طلاق للضرر عندما تماسكت من أثر الصدمة ولكنه تزوج ويريد أن أرجع له مرة أخرى".

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