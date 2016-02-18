طلاب المعهد الصحى بالإسكندرية يجتمعون بنقيب التمريض لحل أزمة تحويل الشهادة

يلتقى طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، بالدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، اليوم الخميس، بمقر المعهد بمحرم بيك، لبحث أزمة قرار وزير التعليم العالى بتحويل شهاداتهم إلى دبلوم فنى تمريض وإلغاء بعض الأقسام بالمعهد منها الأورام والنساء والطوارىء.

وقالت الطالبة ميريهان محمد، لـ"اليوم السابع" أن لقاء نقيبة التمريض يأتى فى إطار مناقشات تقوم بها إدارة المعهد لتهدئة الأوضاع ومعرفة مطالب الطلاب ، مؤكدة أن الطلاب مستمرون فى التظاهرات والإضراب عن المحاضرات لحين التراجع النهائى من القرار او إصدار بيان رسمى بعدم تضررهم منه .

- طلاب المعهد الصحى بالإسكندرية يؤكدون استمرار تظاهراتهم حتى الاستجابة لمطالب