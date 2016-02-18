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"دعم مصر": النواب بحاجة لتأهيل وتدريب.. والحكومة أخطأت فى أزمة الأطباء

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"دعم مصر": النواب بحاجة لتأهيل وتدريب.. والحكومة أخطأت فى أزمة الأطباء "دعم مصر": النواب بحاجة لتأهيل وتدريب.. والحكومة أخطأت فى أزمة الأطباء
أكد علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، أن أخطأت فى إدارة أزمة الأطباء، لأن كل فئات المجتمع بها من يخطئ ومن يسيئ والحكم والفيصل هو سيادة القانون.

وقال "عبد المنعم" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن وزارة الداخلية لديها أخطاء متكررة فى إصلاح قطاع أمناء الشرطة الذى يعانى مشاكل متعددة وخاصة، مضيفاً: "القطاع بحاجة لإعادة تأهيل وتدريب بجانب عدة قطاعات فى الدولة وكذلك النواب أيضا".

واعتبر أن الحكومة الحالية غير مؤهلة سياسياً، وظهر ذلك جلياً فى تناولها للقانون 18 ومعالجة قانون الخدمة المدنية، حيث لم تكلف خاطرها سياسيا بالرد على الانتقادات التى وجهت للقانون.

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مصر 365

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