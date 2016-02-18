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المبعوث الدولى باليمن يقول خلافات بشأن الهدنة تعطل محادثات السلام

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المبعوث الدولى باليمن يقول خلافات بشأن الهدنة تعطل محادثات السلام المبعوث الدولى باليمن يقول خلافات بشأن الهدنة تعطل محادثات السلام

>قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أمس الأربعاء إنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين بشأن ما إذا كان ينبغى وقف إطلاق النار تزامنا مع الجولة الجديدة من المفاوضات.

وخلال الجولة الأولى من المفاوضات فى جنيف فى ديسمبر اتفق الطرفان على إطار عمل عريض لإنهاء الحرب لكن هدنة مؤقتة لمدة أسبوع انتهكت على نطاق واسع. وكان من المنتظر عقد جولة ثانية من المحادثات فى 14 يناير لكنها أرجئت لأجل غير مسمى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية "لا تزال توجد انقسامات عميقة تمنعنى من الدعوة إلى الجولة التالية من المحادثات".

وأضاف "للأسف لم أتلق ضمانات كافية بأنه سيتم احترام وقف جديد للعمليات القتالية إذا دعوت إلى جولة جديدة."
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