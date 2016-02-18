القبض على اثنين من أخطر تجار الحشيش بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على اثنين من أخطر تجار المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما بعد إعداد كمين لهما بدائرة قسم الجيزة وبحوزتهما كمية من الحشيش وفرد خرطوش، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد أبو حسين معاون مباحث قسم شرطة الجيزه تفيد بتردد "أبوسريع.ع" و"محمد.ج" عاطلين من أخطر تجار المواد المخدرة بمنطقة العمرانية على دائرة قسم الجيزه لترويج الحشيش على عملائهما.

ومن خلال إعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما 11 فرش حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، وأنهما يترددان على منطقة المنيب للقاء عملائهما وبيع مخدر الحشيش لهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.