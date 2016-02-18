ضبط 3 طن مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير فى بورسعيد

تمكنت مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 طن و330 كيلو مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير ببورسعيد.

وبفحص المضبوطات ظاهرياً، تبين وجود عفن ورائحة كريهة بالمخالفة للقانون 10 لسنة 66 المنظم لتداول المواد الغذائية، وأحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش.

وعلى الفور، قام مفتشى مراقبة الأغذية، برئاسة محمد أحمد العدل، بتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيداً لإعدامها.

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