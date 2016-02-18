أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 طن مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير فى بورسعيد

Google+ Print
ضبط 3 طن مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير فى بورسعيد ضبط 3 طن مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير فى بورسعيد
تمكنت مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 طن و330 كيلو مكرونة فاسدة بسوبر ماركت شهير ببورسعيد.

وبفحص المضبوطات ظاهرياً، تبين وجود عفن ورائحة كريهة بالمخالفة للقانون 10 لسنة 66 المنظم لتداول المواد الغذائية، وأحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش.

وعلى الفور، قام مفتشى مراقبة الأغذية، برئاسة محمد أحمد العدل، بتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيداً لإعدامها.
>مواد غذاية فاسدة (1)

مواد غذاية فاسدة (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365