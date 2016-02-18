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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يوم

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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يوم تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يوم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان ، حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين مفادها قيام كل من "م. ا" 28 سنة عاطل و"م. ع" 23 سنة عاطل، بممارسة الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم "ن ى ن 569 ماركة سوزوكى" وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 10.500 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. كما تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط "م. ع" 30 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 26231 لسنة 2012م جنايات حلوان "سرقة" حال استقلاله السيارة رقم أ ف ب 8793 وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر المحاضر بكل واقعة على حدة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات. ويذكر ان نيابة التبين امرت بحبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365