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ضبط مخزن يحوى 150 كجم بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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ضبط مخزن يحوى 150 كجم بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية ضبط مخزن يحوى 150 كجم بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط مخزن للمخدرات، بداخله ما يقرب من 150 كيلو بانجو أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة جلبانة التابعة لدائرة القسم.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه أثناء قيام الرائد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث قسم القنطرة ومعاونه النقيب محمد الطحاوى معاون المباحث بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة جلبانة دائرة القسم عثرا على مخزن للمخدرات بداخله 17 جوال بانجو وزنت حوالى 150 كيلو جراما.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وجار عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365