جواهر القاسمي: نسعى إلى التصدي لسرطان الأطفال ومنع انتشاره

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الراعي والرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة سرطانات الأطفال أن تخفيف العبء العالمي لسرطان الأطفال يستلزم التصدي لأسباب هذا المرض والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال إطلاق سموها وسيليفيا ملكة السويد، يوم الاثنين الماضي في العاصمة السويدية ستوكهولم، حملة «الطفل لأجل الطفل» لدعم الأطفال المصابين بالسرطان حول العالم.

وقالت سموها: يصادف هذا اليوم الذي نجتمع فيه من مختلف دول العالم، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والذي يهدف إلى توحيد جهودنا وتوجيهها باتجاه تحقيق استجابة أفضل، هذا يستدعي منا العمل معاً لرفع مستوى الوعي والاهتمام العالمي بالمرض.

فعاليات

وأقيمت فعالية إطلاق المبادرة الجديدة في مقر المؤسسة السويدية لسرطان الأطفال بحضور كارمن أوستي، رئيس المنظمة الدولية لسرطان الأطفال، وبيير ليندر، الأمين العام للمؤسسة السويدية لسرطان الأطفال، وأميرة بن كرم رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعدد من الناشطين في مجال دعم الأطفال المصابين بالسرطان بالسويد، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام.

وقامت سمو الشيخة جواهر القاسمي بإطلاق الفيديو التسجيلي لأغنية«كلنا واحد» WE ARE ONE والتي تم تسجيلها من قبل عدد كبير جداً من الأطفال بعضهم مصابون بالسرطان بهدف تقديم الدعم المعنوي لكافة الأطفال المصابين بالسرطان حول العالم.