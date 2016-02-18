مناقشة استراتيجية «دبي للمرأة» 2015 - 2021

ناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة في اجتماعه برئاسة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب للمؤسسة، استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة لعام -2015 2021 وأهم محاورها وما تتضمنه من مشاريع وخطط تخدم أهداف المؤسسة التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدور المرأة في المرحلة المقبلة، علاوة على بحث مختلف السبل اللازمة لتطوير وتعزيز فعالية المؤسسة وقدرتها على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام في حياة المرأة الإماراتية.

وجرى تسليط الضوء على آليات الرصد والقياس التي ستتبعها المؤسسة في وضع الأهداف المتضمنة في استراتيجيتها موضع التنفيذ وفق الأطر الزمنية المحددة وبالتأثير والفعالية المرجوة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة بحضور عضوات مجلس الإدارة وهن: خولة راشد المهيري، وهناء عبد الواحد الرستماني، وهدى نعيم الهاشمي، ولميس محمد حمدان الشامسي، ومنى درويش أبو سمرة، ولبنى قاسم بستكي، وشمسة صالح، ولمياء خان.

رؤية

واستعرض مجلس الإدارة الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار رؤية ورسالة المؤسسة، وأهم ما تتضمنه استراتيجيتها الجديدة من مشاريع ومبادرات تواكب التطور السريع في الإمارات وما تعقده قيادتنا الرشيدة من آمال لمشاركة المرأة في مختلف عمليات البناء والتنمية، وتم تسليط الضوء على الأهداف والبرامج المقترحة للفترة المقبلة إلى جانب استعراض بنود ميزانية المؤسسة للعام المالي المقبل.

وأثنت منى غانم المرّي على جهود مجلس إدارة المؤسسة وما قدمه من أفكار واقتراحات أسهمت في تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها للمرحلة السابقة، وقالت إن المؤسسة ستواصل جهودها في ناحية تحقيق المزيد من الإنجازات عبر مبادرات تسهم في توفير أوجه التحفيز المختلفة للمرأة من أجل صقل مهاراتها والارتقاء بمستوى أدائها ضمن مختلف المجالات بالعديد من برامج التدريب والتأهيل التي تمكنها من الاضطلاع بالأدوار المنتظرة لها.

منتدى

وتطرق النقاش إلى الاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى المرأة العالمي في دبي 2016 والمقرر انعقاده برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 23-24 فبراير الجاري في مدينة جميرا، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 من صناع القرار في المنطقة والعالم يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، والثقافية والفنية من جميع أنحاء العالم.

وتناول الاجتماع أهم التفاصيل الخاصة بالمنتدى وما سيتضمنه من جلسات وفعاليات مصاحبة من أبرزها معرض «الديسكفري»، وأهم المتحدثين وتم استعراض الترتيبات المتعلقة باستقبال ضيوف المنتدى من خارج الدولة خاصة كبار الشخصيات العربية والعالمية المشاركة، وجرى كذلك مناقشة أدوار ومهام فريق عمل المؤسسة في المنتدى العالمي الذي سيكون انعقاده في دبي هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لما حققته دولة الإمارات من تقدم واضح في مختلف الملفات المتعلقة بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

ونقلت منى المرّي إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خالص أمنيات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتوفيق في هذا المشروع المهم، وتوجيهات سموها بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان خروج الحدث بالصورة المنشودة من الكمال التزاماً بنهج دبي في التميز في استضافة وتنظيم مثل تلك الفعاليات الكبرى، ومطالبة سموها بالعناية بكل التفاصيل الدقيقة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لكي يكون الحدث علامة مميزة في تاريخ المنتدى الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة واهتمام عالمي كبير.

فرصة

وأشارت منى غانم المرّي إلى أهمية الحدث الذي يعتبر فرصة نموذجية لتسليط مزيد من الضوء على الإنجازات العديدة والمتميزة لدولة الإمارات في مجال دعم المرأة، على الصعيدين الداخلي والإقليمي، كذلك إبراز جهود دعم المرأة في الدول العربية من أجل تغيير الصورة النمطية التي ارتبطت بالمرأة في هذا الجزء من العالم بإظهار ما حققته من إنجازات ربما يتجسد أبرزها في النجاحات التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بشغلها أرفع المناصب ومشاركتها في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين الخاص والعام.

تنظيم

تعقد أعمال منتدى المرأة العالمي في دبي 2016 يومي 23 و24 فبراير الجاري في فندق مدينة جميرا، دبي برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حيث يتولى تنظيم المنتدى «مؤسسة دبي للمرأة» بالتعاون مع «منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع».