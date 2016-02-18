نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التبادل الثقافي وحوار الحضارات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أهمية التبادل الثقافي وحوار الحضارات ودوره البناء، معربا عن إيمانه بأن مستوى التناغم والانسجام الذي يسود طابع العلاقات بين أبناء جاليات عديدة تتجاوز الـ200 دولة ومعتقد ديني وثقافة تقيم جميعها في الإمارات وتتعايش مع أبنائها المواطنين بسلام هو السبيل الأنسب والكفيل ببناء المجتمع الإماراتي الحديث وجعله نموذجا مميزا يحتذى به لإيجاد عالم مسالم وآمن.

جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه في أبوظبي الدكتورة ماري هنتون رئيس جامعة سانت بنديكت في ولاية مينيسوتا والوفد المرافق لها، وضم الوفد تيري دولان رئيس مجلس أمناء جامعة سانت بنديكت وكاثي هنسن نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الخارجية والدكتورة ندى مرتضى الصباح الأمينة العامة لائتلاف المؤسسات العلمية الرائدة عضو مجلس أمناء الجامعة.

خبرات

وثمنت الدكتورة هنتون الحاصلة على الدكتوراه في علوم الديانات المقارن وعلم نفس الأطفال السريري والآداب دعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المستمر لتبادل الخبرات وتوليد الطاقات المعرفية والتطوير الثقافي والنهل العلمي بشتى مجالاته، مشيرة إلى أن معاليه يتصف بالروح الإماراتية المتسامحة والضيافة الكريمة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها العميق لمعاليه لاستضافته وفد الجامعة ولدعم سموه المستمر لتمكين وتثقيف الشباب ولتشجيعه المستمر للتنمية المعرفية.

وتعبيرا عن امتنانها وإعجابها بروح التسامح التي يتحلى بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كنموذج مميز لفكر وسياسة التسامح التي تتبناها دولة الإمارات، قدمت الدكتورة ماري هنتون إلى معاليه لوحة فنية للأب جيروم توبا وهو فنان شهير في دير القديس يوحنا من جامعة سانت جونس المتاخمة لجامعة سانت بنديكت الأميركية.