أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد عجمان يعزي في شهيد الوطن عبدالله الشامسي

Google+ Print
ولي عهد عجمان يعزي في شهيد الوطن عبدالله الشامسي ولي عهد عجمان يعزي في شهيد الوطن عبدالله الشامسي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى إخوة وذوي الشهيد وآل الشامسي في شهيد الوطن والواجب المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله جمعة حسن الشامسي، الذي استشهد في اليمن ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

وعبر سموه خلال زيارته لخيمة العزاء في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوة وأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة