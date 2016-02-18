ولي عهد عجمان يعزي في شهيد الوطن عبدالله الشامسي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى إخوة وذوي الشهيد وآل الشامسي في شهيد الوطن والواجب المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله جمعة حسن الشامسي، الذي استشهد في اليمن ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

وعبر سموه خلال زيارته لخيمة العزاء في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوة وأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.