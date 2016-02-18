4 دقائق متوسط استجابة الدفاع المدني للبلاغات بحلول 2021

كشف اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية عن خطة تستهدف خفض متوسط الاستجابة للبلاغات التي يتلقاها الدفاع المدني على مستوى الدولة من 8 إلى 4 دقائق بحلول العام 2021.

وقال المرزوقي إن عدد الإصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني بالدولة خلال العام الماضي 2015 تعتبر صفر إصابات، مشيراً إلى أن ما تعرض له بعض أبطال الدفاع المدني خلال تعاملهم مع بعض الحرائق لا يدخل في إطار الإصابات لأنه يندرج تحت الإجهاد الحراري أو الاختناق البسيط.

وأوضح أنه توافقاً مع استراتيجية الدولة، فقد وضع الدفاع المدني مؤشرات لسعادة موظفيه من خلال تحديث الأنظمة والقوانين وتحفيز الموظفين وتدريبهم والحرص على سلامتهم ورفع مستوى الصحة والسلامة المهنية لهم، مؤكداً أن كل تلك المؤشرات تسهم في رفع مستوى السعادة لدى رجال الدفاع المدني ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه وينعكس على المجتمع بتحقيق الوقاية والسلامة لأفراده.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من مارس المقبل تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد اللواء المرزوقي أن المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان ( الدفاع المدني والإعلام الحديث ) يرسخ مفاهيم العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية المتخصصة ومختلف شرائح المجتمع، ويسهم في تطوير حلقات التواصل والتعاون المشترك والمستدام بينهما من أجل أمن وسلامة المجتمع، ويجسد التوجهات الاستراتيجية لرفع الوعي الوقائي من مخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث.

متابعة حثيثة

وثمّن الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الشرطية، الذي له الأثر الكبير في رفع أداء العاملين بالقطاع، الذي أثبتت عناصره مهنية ومعنويات عالية وبسالة وشجاعة وتضحية في ميادين عملهم، بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ، والعمل على نشر وتعميم ثقافة السلامة والوعي الوقائي، وتعريف أفراد المجتمع باشتراطات الأمن والسلامة، لحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت.

وأضاف قائد عام الدفاع المدني بأن الاحتفال فرصة للتذكير ببدء سريان النظام الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية، الذي تمَّ إقراره في الأول من مارس 1972 في جنيف، ولإبراز أهمية ودور أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية وحماية الأرواح والممتلكات، وما تقدمه هذه الأجهزة من إسهامات في مكافحة الكوارث التي تهدد حياة الإنسان وبيئته.