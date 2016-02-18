ليلة_الأبطال - سباليتي: لم نكن بنفس مستوى ريال مدريد في استغلال الفرص

(إفي): أبرز لوتشيانو سباليتي، المدير الفني روما الإيطالي القوة التي يتمتع بها ريال مدريد، وقدرته الكبيرة على استغلال أدنى مساحة تسنح للاعبيه، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب (ذئاب العاصمة)، وانتهت لصالح الميرينجي بهدفين نظيفين.

وأكد سباليتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "عندما تترك سنتيمتر واحدا أمام الريال، يصبح كيلومترا. لم نكن بنفس مستوى الريال في استغلال الفرص".

واعتبر أن فريقه "لم يكن محظوظا" خلال المباراة، حيث سنح له عدد أكبر من الفرص مقارنة بتلك التي هددت مرماه.

وأوضح "سارت كل الأمور على نحو جيد، ولكن في مثل هذه المباريات أعتقد أنهم يفوزون دوما (ريال مدريد). ورغم ذلك مجريات اللقاء تكشف أننا كان بمقدرونا تسجيل هدف أو اثنين اذا حالفنا الحظ. صنعنا فرص جيدة، وكان لهم عدد أقل من الفرص"، ولكن النتيجة فوز الريال بهدفين نظيفين.

وأعرب المدرب عن امتنانه لجماهير فريق العاصمة الإيطالية، التي حيت الفريق على الرغم من الهزيمة.

وأضاف "جماهيرنا معتادة على مشاهدة مباريات كبيرة ولاعبين كبار. يعرفون متى تحيي اللاعبين ومتى تطلق صيحات استهجان. اذا كان هذا رد فعل الجماهير، فهذا لأنها تثمن جهود اللاعبين".