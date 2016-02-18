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شيرين عبد الوهاب: أحلامى تتحقق ورؤيتى للسيسى فى المنام بسبب المعاشات

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شيرين عبد الوهاب: أحلامى تتحقق ورؤيتى للسيسى فى المنام بسبب المعاشات شيرين عبد الوهاب: أحلامى تتحقق ورؤيتى للسيسى فى المنام بسبب المعاشات
قالت الفنانة عبد الوهاب، إنها معروفة فى الوسط الفنى بارتباطها بأحلامها سواء بالخير أو السوء، وروت تفاصيل الحلم الذى رأت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "حلمت أنى كنت فى مجلس فيه فنانين مع الرئيس وأحلامى وكوابيسى بعيش بيها، والرئيس بيأكلنا عنب ونازل منه عسل أبيض وقالوا لى خير كبير، وكان معى فى الجلسة الأستاذ محمد منير والرئيس سألنا تطلبوا أيه قولنا فى نفس واحد المعاشات تزيد".

وأضافت "شيرين" خلال حلقة برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الإبراشى، قائلة: "وكان حلم وبقى شىء نفسى يتحقق فى بلدى ومعاشات الفنان لازم تزيد عشان الناس الكبار ميتهانوش ولما أكبر نفسى الدولة تدينى معاش عشان لما مقدرش أغنى متهانش أنا وبناتى".

- شيرين عن تضامنها مع فضل شاكر:"كلنا عايزين العدل ببلادنا ونطمح لظهور الحقيقة"
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مصر 365

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