انتشار 12 سيارة إسعاف على طريق أبوسمبل خلال حفل تعامد الشمس على المعبد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، حالة الطوارئ، استعداداً لمهرجان تعامد الشمس على معبد ابوسمبل يومى 21 و22 فبراير الجارى، وذلك من خلال زيادة عدد سيارات الإسعاف بطريق أبو سمبل البرى إلى 12 سيارة.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام الصحة بأسوان، أنه تم إعداد خطة للطوارئ بالمديرية استعداداً لمهرجان تعامد الشمس، والتى شملت إلغاء الأجازات لجميع العاملين بوحدتى طب الأسرة بأبو سمبل والسلام ومستشفيات أبو سمبل الدولى والتأمين الصحى وأسوان الجامعى بجانب مستشفى حميات أسوان، مع دعم وحدات الرعاية الصحية الأولية بكميات إضافية من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال.

وأضاف مدير الصحة بأسوان، فى تصريحات صحفية، بأنه يوجد أطباء لجميع التخصصات بالطوارئ فى مستشفى أبو سمبل، فضلاً عن تشكيل فريقين للإنتشار السريع يضم كافة التخصصات الطبية مع زيادة كميات الدم ببنك الدم التخزينى بالمستشفى، كما أنه تم التنسيق بين المستشفيات ومركز الخدمات الطارئة (137 ) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفورى عن أى حالات فور وصولها.

وأوضح الدكتور حنفى، بأنه تم تكثيف المرور على الفنادق الثابتة والعائمة وجميع المنشآت المنوط بها تقديم الأغذية للتأكد من صلاحيتها وتطبيقها لكافة المعايير الصحية لها وللعاملين فيها، مع القيام بتكثيف أعمال الرش المقاومة ضد الحشرات بداية من يوم 18 فبراير الجارى.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد سيارات الإسعاف بطريق أبو سمبل البرى إلى 12 سيارة مع تمركز سيارة إسعاف داخل وحدة طب الأسرة بأبو سمبل، وأخرى خارج معبد أبو سمبل مع التأكد من جاهزياتها وتوفير كافة الأجهزة والأدوية المطلوبة بها، بجانب تجهيز 6 فرق إسعاف بديلة سريعة الإنتشار فى حالة حدوث أى ظروف طارئة.

كما أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسوان، حالة الطوارئ بجميع المخابز البلدية بمدينة أبوسمبل السياحية، بإجمالى 7 مخابز لتعمل بكامل طاقتها، وذلك استعداداً لاستقبال مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى.

ومن جانبه، أكد حسام العربى، مدير عام التموين بأسوان، فى تصريحات صحفية له، أنه بناءاً على توجيهات اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، تم توفير جميع الإحتياجات التموينية بمدينة أبو سمبل السياحية خلال فترة الإحتفال بتعامد الشمس، وأيضاً إتخاذ الإستعدادات اللازمة ومنها دعم المجمع الإستهلاكى بالمدينة التابع للشركة المصرية وتعزيزه بكميات إضافية من السلع التموينية والإستراتيجية ، مع زيادة ساعات العمل به.

وأشار "العربى" إلى أنه سيتم مضاعفة كميات المواد البترولية بمحطات الوقود الثلاثة الموجودة بالمدينة لتعمل بكامل طاقتها خلال فترة المهرجان، بجانب رفع حالة الطوارئ بجميع المخابز البلدية بالمدينة بإجمالى 7 مخابز لتعمل بكامل طاقتها.