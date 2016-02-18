اليوم.. ختام فعاليات البرنامج التدريبى لدورة أمراض الأسماك بجامعة قناة السويس

تختتم اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي لدورة أمراض الأسماك وطرق السيطرة عليها بمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح مصلحي عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس.

وكانت المحاضرة السابقة للدكتور على معوض أستاذ صحة الأغذية ووكيل كلية الطب البيطرى حول الاختبارات المعملية لتحديد جودة الأسماك .. كما قام الدكتور عبد الكريم أبو هاشم أستاذ الأمراض المشتركة بإلقاء محاضرة عن أمراض المشتركة بين الأسماك والإنسان والدكتور محمد فتحي باحث أمراض الأسماك بالمركز الدولي للأسماك والدكتورة عبير عبد الوهاب مدرس الوراثة بكلية الطب البيطرى عن الاختبارات المعملية والتوصيف الجزيئي لتشخيص أمراض اسماك.

بينما تتضمن محاضرات اليوم ورشة عمل ومحاضرة للدكتور احمد أنور أستاذ أمراض الأسماك بالمركز القومي للبحوث عن مكافحة وعلاج أمراض اسماك والدكتور صلاح مصلحي أستاذ الباثولوجي وعميد معهد الاستزراع