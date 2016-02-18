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نائب الإسماعيلية: مجموعة بنود لحل أزمة تمريض مستشفى الجامعة

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نائب الإسماعيلية: مجموعة بنود لحل أزمة تمريض مستشفى الجامعة نائب الإسماعيلية: مجموعة بنود لحل أزمة تمريض مستشفى الجامعة
قال نائب الإسماعيلية أشرف عمارة فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على مجموعة من البنود لحل أزمة إضراب ممرضى وممرضات مستشفيات جامعة القناة وعدم عودة الإضرابات مرة أخرى.

ومن بين هذه البنود تفعيل اللائحة الداخلية للمستشفى الجامعى ومخاطبة مدير المستشفيات بحسن التعامل مع طاقم التمريض والموظفين وتطبيق نظام إلكترونى للحوافز والمرتبات والتنبيه، مشددا على عدم العمل بقانون الخدمة المدنية والذى تم رفضه من البرلمان وتم إصدار القرار الجمهورى بالعودة لقانون 47 وتطوير مطعم المستشفى الجامعى والمحرقة.

وأشار النائب أشرف عمارة إلى أنه تم التأكيد على زيادة عدد أفراد الأمن بالمستشفى ومخاطبة مديرية الأمن بتخصيص نقطة شرطية، للحد من المشاكل التى تنشب داخل المستشفى وحل أى مشاكل مالية أو أى مستحقات لدى العاملين بالمستشفى وتحديد يوم الثلاثاء القادم أو الأربعاء للقاء طاقم التمريض ورئيس الجامعة لتنفيذ هذه البنود ووضع حل نهائى للأزمة.

وكان عدد من ممرضى وممرضات مستشفيات جامعة القناه أضربوا عن العمل لمدة ثلاثة أيام انتهت أمس بعد تدخل عدد من نواب البرلمان فى الإسماعيلية لحل مشاكلهم والعودة للعمل.

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مصر 365