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عماد النحاس لـ في الجول: لقاء الزمالك صعب لـ3 أسباب

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عماد النحاس لـ في الجول: لقاء الزمالك صعب لـ3 أسباب عماد النحاس لـ في الجول: لقاء الزمالك صعب لـ3 أسباب

يؤمن عماد النحاس المدير الفني لأسوان أن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون صعبة لثلاثة أسباب مؤكدا في الوقت ذاته أن هدفه هو مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك يوم الخميس في ملعب بتروسبورت لملاقاته في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

ويخوض أسوان المباراة وهو في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة بعد خوضه لـ18 مباراة.

بينما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 32 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة حتى الآن.

وتحدث النحاس لـFilGoal.com قائلا:"المباراة صعبة لثلاثة أسباب، أولها هو رغبة الزمالك في تعديل نتائجه بعد الهزيمة من الأهلي والتعادل مع وادي دجلة".

وأكمل"ثانيا أنا أرغب في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققناها في الفترة الأخيرة سواء بالفوز أو التعادل مع الفرق الكبيرة أو من يحتل مراكز متقدمة في جدول الترتيب".

وأردف"ثالثا نعاني من غيابات مؤثرة مثل محمد السيد وفؤاد سلامة للإصابة وشكري نجيب للإيقاف".

وأكمل"التعادل مع الزمالك في الدور الأول يشكل دافعا قويا لنا في تقديم مباراة قوية أخرى خاصة وإننا أصبحنا أكثر انسجاما وتفاهما خلال الفترة الماضية".

وأتم"كما قلت سابقا هدفي هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء في الدوري".

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