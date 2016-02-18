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العشري يجيب .. من بطل الدوري في 2016؟

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العشري يجيب .. من بطل الدوري في 2016؟ العشري يجيب .. من بطل الدوري في 2016؟

يرى طارق العشري المدير الفني الجديد للهلال السوداني أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وبسؤاله من يفوز بلقب الدوري، رد العشري ضاحكًا: "من يلعب أفضل"، وأضاف: "الموسم الماضي كل المؤشرات كانت لصالح الزمالك بسبب مستواه ونتائجه منذ البداية".

وأضاف عبر قناة (النهار اليوم): "أما الموسم الحالي، فالآية معكوسة، والأهلي حقق نتائج رائعة تحت قيادة زيزو، الذي أتمنى بشكل شخصي استمراره للنهاية".

وقال: "والأهلي أيضًا عندما يعتلي الصدارة، من الصعب للغاية أن يفرط بها".

واستدرك طارق العشري في ختام تصريحاته: "ولكن الدور الثاني طويلاً للغاية، والمفاجآت واردة".

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فيديو اليوم السابع