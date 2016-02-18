3 تحديات تواجه الأهلي أمام المحلة ' علاج نقطة ضعفه.. وتفادى مفاجأة جديدة '

المباراة السادسة للأهلي تحت قيادة مدربه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وأمام فريق يعرف عنه أنه عنيد دائما أمامه ولكنه حاليا لا يمر بأفضل فتراته.

ويحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة لملاقاته في ملعب الإسكندرية يوم الخميس لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة.

أما المحلة فيأتي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد ست نقاط بعد خوضه لـ18 مباراة لم يعرف فيهم طعم الانتصار حتى الآن.

التقى الأهلي والمحلة عبر تاريخهم الطويل في الدوري المصري 85 مرة فاز الفريق الأحمر في 47 مباراة، مقابل 11 مرة لمنافسه، وتعادلا في 27 مواجهة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام المحلة.

مفاجأة كمونة

حينما بدأ الأهلى مشواره في الدوري خلال الموسم الماضي تلقى مفاجأة كبرى بالهزيمة أمام الصاعد حديثا الرجا وهُزم بهدفين لهدف.

كان يقود الرجاء حينها المدير الفني الحالي للمحلة سمير كمونة والذي استطاع أن يكون أول فريق في الدوري يلحق الهزيمة بالأهلي بعد 13 مباراة خاضها دون خسارة.

فمنذ هزيمة الأهلي أمام الداخلية في موسم 2014-2013 في الجولة 13 سار الفريق الأحمر لـ13 مباراة حقق خلالهم الفوز ثماني مرات وتعادل في أربع مواجهات لينهيه متوجا باللقب.

قبل أن يأتي الرجاء وينهي تلك المسيرة في أول مباراة للأهلي في موسم 2015-2014.

نظافة الشباك

منذ تولي زيزو مهمة تدريب الأهلي قاد الفريق في خمس مباريات فاز في أربع مواجهات وتعادل مرة واحدة سلبيا مع طلائع الجيش.

لكن الأمر جيد في تلك المباريات هو عدم تلقي الأهلي أي هدف حتى الآن ليكون الفريق الأحمر هو صاحب أقوى خط دفاع في الأهلي حاليا.

ولم يستقبل الأهلي في 17 مباراة خاضها سوى 10 أهداف فقط بمعدل 0.58 هدفا في المباراة الواحدة.

علاج نقطة ضعفه

على الرغم من أن الأهلي يحقق نتائج إيجابية مع زيزو ومستمر في تصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الزمالك إلا أنه يعاني من نقطة ضعف واضحة في إنهاء الفرص.

أمام الإسماعيلي وفي أول مباريات زيزو مع الأهلي سدد الأهلي الكرة على مرمى الدراويش 14 مرة منهم 4 فقط بين الثلاث خشبات بنسبة دقة بلغت 29% وفاز حينها بهدف دون رد.

وفي مواجهة الاتحاد السكندري فاز الأهلي بهدف دون رد بعدما هدد الفريق السكندري 10 مرات لكن تسديدتين فقط كانا على المرمى بنسبة دقة بلغت 20%.

أما أمام إنبي فكانت أعلى نسبة دقة للأهلي بلغت 38% بعدما هدد الفريق البترولي 16 مرة منهم ست تسديدات على مرمى محمد عبد المنصف، وفاز حينها الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

وفي القمة بلغت نسبة دقة محاولات الأهلي 36% بعدما سدد الكرة 11 مرة منهم 4 مرات على مرمى أحمد الشناوي وسجل هدفين.

وأخيرا أمام طلائع الجيش هدد الأهلي مرمى الفريق العسكري 17 مرة منهم ست مرات بين الثلاث خشبات بنسبة دقة وصلت إلى 35% لكنه لم يسجل أي هدف.

لذا فالأهلي عليه علاج نقطة ضعفه تلك في إهدار الفرص وتحسين نسبة دقته على المرمى حتى لا يقع في فخ النتائج السلبية مرة أخرى مثلما حدث أمام الجيش.