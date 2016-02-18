الزمالك يبحث عن تفادي رقم سلبي لم يحدث منذ 5 سنوات أمام أسوان

يدخل الزمالك مواجهة أسوان في الجولة 19 من الدوري المصري باحثا عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ 20 يناير الماضي.

الزمالك يصارع على اللحاق بالأهلي المتصدر بفارق سبع نقاط وفي جعبته 32 نقطة، بينما أسوان وفقا لإمكانياته فهو مستقر في وسط الجدول برصيد 22 نقطة في الترتيب 12.

ويبحث الزمالك تحت قيادة محمد صلاح المدير الفني عن الخروج من مأزق النتائج السلبية للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري المصري.

ولم يحدث أن فشل الزمالك في الفوز خلال خمس مباريات متتالية في الدوري المصري إلا قبل خمس سنوات كاملة وتحديدا في موسم 2010-2011 الذي توج به الأهلي.

وحقق الزمالك أربعة تعادلات وهزيمة خلال خمس مباريات متتالية تحت قيادة حسم حسن المدير الفني.

تعادل مع طلائع الجيش 0-0 وخسر من المصري 2-0 ثم تعادل مع الأهلي 2-2 والاتحاد 1-1 ووادي دجلة 1-1 كان أخرها بتاريخ السابع من يوليو 2011.

وفي الموسم الجاري 2015-2016 لم يفز الزمالك على سموحة بالتعادل 1-1 وخسر من الإسماعيلي 1-0 ثم الأهلي 2-0 ثم التعادل مع وادي دجلة 1-1 أيضا، ثم كسر الفريق الأبيض نتائجه السلبية بالفوز على الإنتاج الحربي 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري وتوج الأهلي باللقب بفارق خمس نقاط.

ويسعى الفرسان لاستعادة الانتصارات عندما يصطدم الفريق مع أسوان الذي يدربه عماد النحاس حتى لا يتسع الفارق مع الأهلي عن سبع نقاط.

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