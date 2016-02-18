رئيس المصري يعرض تفسيرا جديدا لهدم مدرج المجزرة

طرح سمير حلبية رئيس النادي المصري تفسيرًا جديدًا بشأن إعادة تصميم المدرج الذي شهد مجزرة إستاد بورسعيد أول فبراير 2012.

وأوضح حلبية: "عرضنا منذ فترة طويلة على وزير الشباب والرياضة إعادة تصميم هذا المدرج لأسباب هندسية وليس فنية".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "نريد فقط ترحيل المدرج 50 مترًا لتشييد مبني إداري للنادي خلفه".

وتابع: "لو قررنا هدم المدرج لأسباب نفسية، ستضطر أعداد كبيرة لترك بورسعيد بعدما قتل اليهود أكثر من مليون مصري في الحرب".

وواصل: "ما حدث في ستاد بورسعيد، مؤامرة ارتكبها لهو خفي، وليس له أي علاقة بكرة القدم، لأنها في النهاية رياضة وليست حرب".

وأشار رئيس النادي المصري في ختام تصريحاته إلى أن فريقه جاهز لمواجهة النادي الأهلي في أي ملعب سواء برج العرب أو أسوان أو السويس.