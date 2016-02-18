أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس المصري يعرض تفسيرا جديدا لهدم مدرج المجزرة

Google+ Print
رئيس المصري يعرض تفسيرا جديدا لهدم مدرج المجزرة رئيس المصري يعرض تفسيرا جديدا لهدم مدرج المجزرة

طرح سمير حلبية رئيس النادي المصري تفسيرًا جديدًا بشأن إعادة تصميم المدرج الذي شهد مجزرة إستاد بورسعيد أول فبراير 2012.

وأوضح حلبية: "عرضنا منذ فترة طويلة على وزير الشباب والرياضة إعادة تصميم هذا المدرج لأسباب هندسية وليس فنية".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "نريد فقط ترحيل المدرج 50 مترًا لتشييد مبني إداري للنادي خلفه".

وتابع: "لو قررنا هدم المدرج لأسباب نفسية، ستضطر أعداد كبيرة لترك بورسعيد بعدما قتل اليهود أكثر من مليون مصري في الحرب".

وواصل: "ما حدث في بورسعيد، مؤامرة ارتكبها لهو خفي، وليس له أي علاقة بكرة القدم، لأنها في النهاية وليست حرب".

وأشار رئيس النادي المصري في ختام تصريحاته إلى أن فريقه جاهز لمواجهة النادي الأهلي في أي ملعب سواء برج العرب أو أسوان أو السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات