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الحريرى:الأطباء وعدت بخروج مظاهرات السبت بشكل حضارى والمريض لن يضار

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الحريرى:الأطباء وعدت بخروج مظاهرات السبت بشكل حضارى والمريض لن يضار الحريرى:الأطباء وعدت بخروج مظاهرات السبت بشكل حضارى والمريض لن يضار
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن نقابة الأطباء وعدت بأن تخرج مظاهرات ، يوم السبت المقبل، بشكل حضارى، وألا يكون ذلك على حساب المرضى، أو يؤدى ذلك إلى تعطيل العمل داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن المظاهرات غرضها توجيه رسالة للحكومة بضرورة حماية الأطباء .

وأشار "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن حل الأزمة الحالية الخاصة بالأطباء يتمثل فى سرعة إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة، وأن يحصل كل مواطن على حقوقه القانونية والأدبية، و أن يجازى المخطأ مهما كان موقعه أو عمله، ونفى ما يثار حول أن الأزمة يتم استغلالها سياسيا.

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