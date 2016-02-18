الحريرى:الأطباء وعدت بخروج مظاهرات السبت بشكل حضارى والمريض لن يضار

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن نقابة الأطباء وعدت بأن تخرج مظاهرات ، يوم السبت المقبل، بشكل حضارى، وألا يكون ذلك على حساب المرضى، أو يؤدى ذلك إلى تعطيل العمل داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن المظاهرات غرضها توجيه رسالة للحكومة بضرورة حماية الأطباء .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن حل الأزمة الحالية الخاصة بالأطباء يتمثل فى سرعة إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة، وأن يحصل كل مواطن على حقوقه القانونية والأدبية، و أن يجازى المخطأ مهما كان موقعه أو عمله، ونفى ما يثار حول أن الأزمة يتم استغلالها سياسيا.
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