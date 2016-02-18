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مظهر شاهين:أسعى لتوحيد النواب لتعديل الدستور ليتمكن الرئيس من ممارسة سلطاته

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مظهر شاهين:أسعى لتوحيد النواب لتعديل الدستور ليتمكن الرئيس من ممارسة سلطاته مظهر شاهين:أسعى لتوحيد النواب لتعديل الدستور ليتمكن الرئيس من ممارسة سلطاته
قال الشيخ مظهر شاهين، مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إنه يتواصل مع النائب عبد الرحيم على لدفع طلب لمجلس النواب لتعديل عدد من مواد الدستور الحالى، مشيراً إلى أنه سيكثف اللقاءات مع عدد أكبر من النواب للحشد لتعديل الدستور خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين لـ"اليوم السابع"، أن ظروف المجلس فى الفترة الماضية وانشغاله فى تمرير القوانين الصادرة عن الرئيس عدلى منصور والرئيس السيسى، دفع لتأجيل المشاورات مع النواب خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه سيسعى لتوحيد الجهود بين كل النواب الداعمين لتعديل الدستور .

وأشار شاهين أن الهدف من التعديلات فى الدستور هو تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة سلطاته كاملة ورفع وصاية البرلمان عن والرئيس، مؤكداً أن الدور الرقابى للبرلمان لا يتعدى الأداء وليس دوار وصايا على الحكومة والرئيس .

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مصر 365

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