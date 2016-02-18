ليلة_الأبطال - زيدان بعد الفوز على روما: سننام سعداء .. لكن الأمور لم تحسم بعد

(إفي): أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه روما الإيطالي (0-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، مبرزا "كان من الهام تسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا"، الا أنه أكد أن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لم تحسم بعد.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "اللعب خارج ملعبنا صعب، لقد لعبنا بصورة أفضل مقارنة بالمباريات الأخرى (التي خاضها الفريق خارج الديار)، ولكننا نعرف أننا الأمور أصعب خارج البرنابيو. اليوم كان من الهام الحفاظ على نظافة شباكنا وتسجيل الأهداف. أنا سعيد بأداء الجميع. نحن فريق، وكل اللاعبين على درجة كبيرة من الأهمية".

وأبرز العمل الكبير الذي قدمه كل لاعبيه، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فريقه لم يحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد.

وأوضح "لم تحسم الأمور بعد. هذا غير وارد في كرة القدم. بالطبع نحن سعداء، ولكن لا تزال هناك مباراة إياب. سنخلد إلى النوم سعداء، واعتبارا من الغد يجب علينا التفكير في مباراة مالاجا (في الليجا)، وبعدها في لقاء الإياب".

وبسؤاله عن رد فعل الفريق بعد الهدف الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، أبرز أن كل اللاعبين هامين.

وأضاف "بالنسبة لي الأهم هو الفريق. دائما ما يكون هناك لاعب يصنع الفارق، اليوم كان كريستيانو، ولكن من لا يلعبون مهمون. من الهام رؤية البدلاء يشجعون الفريق. عندما نفوز، نفوز جميعا. اليوم فزنا، ولكننا في بداية عملية".