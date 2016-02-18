محافظ القنفذة يتقدم المصلين على الشهيد الزبيدي

القنفذة - عبده أحمد الناشري

أدى محافظ القنفذة فضا البقمي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي بحرس الحدود عائض حامد الزبيدي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن وطنه في الحد الجنوبي، ناقلاً تعازي القيادة وأمير المنطقة لذوي الشهيد.

وأكد البقمي لأسرة الزبيدي بأن الشهيد استشهد في ميدان الشرف مدافعا عن دينه ووطنه، قائلاً : "بقدر ما نعزيكم فإننا نهنئكم بهذا الشرف الذي ناله الشهيد، راجيا الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يتقبله من الشهداء".