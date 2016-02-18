أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ القنفذة يتقدم المصلين على الشهيد الزبيدي

Google+ Print
محافظ القنفذة يتقدم المصلين على الشهيد الزبيدي محافظ القنفذة يتقدم المصلين على الشهيد الزبيدي
876199258359.jpg

المحافظ في العزاء بحضور قيادات عسكرية

القنفذة - عبده أحمد الناشري

    أدى محافظ القنفذة فضا البقمي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي بحرس الحدود عائض حامد الزبيدي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن وطنه في الحد الجنوبي، ناقلاً تعازي القيادة وأمير المنطقة لذوي الشهيد.

وأكد البقمي لأسرة الزبيدي بأن الشهيد استشهد في ميدان الشرف مدافعا عن دينه ووطنه، قائلاً : "بقدر ما نعزيكم فإننا نهنئكم بهذا الشرف الذي ناله الشهيد، راجيا الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يتقبله من الشهداء".

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية