تعليم الرياض: لم نصدر قرارات بعدم قبول الطلاب المصابين بالسكري

نفي مساعد مدير تعليم الرياض للشؤون المدرسية حمد الشنيبر، ل" الرياض" أن تكون هناك قرارات وجهت إلى إدارات المدارس بعدم قبول الطلاب في المراحل الدراسية الأولى اذا كانوا مصابين بمرض السكري، مشيراً إلى أن ما يتم عمله فور اكتشاف إصابة الطالب بمرض السكر هو توجيه الصحة المدرسية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وأضاف "اننا نحاول قبول حالات الطلبة الأشد تعقيداً في حالاتهم الصحية لمحاولة دمجهم بالحياة المدرسية، لما يترتب على ذلك من فوائد إيجابية تعود عليهم وعلى أسرهم.

وعن شكوى بعض المعلمات والمعلمين الذين يقومون بعمل المرشد الصحي في المدارس وما يواجهونه في زيادة الحصص المدرسية، بالإضافة إلى مصاعب التعامل مع مريض السكر من الطلاب، وقلة عدد الأجهزة الطبية التي تساعد على المساهمة في علاج المريض، وأوضح الشنيبر بأن هناك تنظيما سيصدر قريبا عن تقليل النصاب من الحصص المدرسية، قائلاً "نحن الآن ننتظر قرار مجلس الوزراء في فصل الجانب الصحي المدرسي عن وزارة التعليم والحاقه في وزارة الصحة حتى نقوم نحن بالدور التثقيفي لمرضى السكر، كاشفاً عن قيام وزارة التعليم بطرح مناقصة لتجهيز المدارس بالأجهزة الطبية، وإيجاد عيادة في كل مدرسة يشرف عليه مرشد صحي.

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ل "الرياض" أن هناك قرارا يدرس الآن، يقضي بتزويد كل مدرسة يزيد طلابها عن مئة طالب باثنين من المرشدين الصحيين.