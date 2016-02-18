د. الصالح: سرطان القولون يشكل «11%» من نسبة جميع الأورام على مستوى المملكة

تنظم المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، فعاليات اليوم العالمي لسرطان القولون، تزامنًا مع احتفالية اليوم العالمي لسرطان القولون.

وأوضح ذلك رئيس مركز الأورام بالمدينة الطبية الجامعية "الدكتور خالد الصالح" أن سرطان القولون والمستقيم يشكل ما يقارب "11%" من نسبة جميع الأورام على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أنه النوع الأكثر شيوعاً لدى الرجال والثالث بالنسبة للنساء، وكما أنه ثاني الأورام الخبيثة الأكثر شيوعاً بالنسبة للجنسين، مبينًا أن الرياض تتصدر المدن السعودية كافة من حيث معدلات الإصابة بالمرض، وذلك حسب إحصائيات السجل الوطني السعودي للأورام لعام 2011م.

وأشار "الصالح" إلى أن هذه الفعالية ستقام طوال ثلاثة أيام بدءا من 21/2/2015م، كمرحلة توعية وتثقيف وتحذير، لما نشهده من تزايد نسبة الإصابة بسرطان القولون لمن هم تحت سن الأربعين.

ويرافق الفعاليات معرض مصاحب، يعكس من خلاله الدور الريادي الذي يقوم به مركز الأورام في المدينة الطبية الجامعية من خلال إبراز أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون، حيث أثبتت الدراسات أن من الممكن شفاء نسبة كبيرة ممن يقومون بإجراء الفحص المبكر للكشف عن سرطان القولون، عكس المراحل المتأخرة للفحص، كما سيتم التعريف بالأعراض المبكرة، والوسائل التشخيصية، طرائق العلاج، وكيفية التعايش مع المرض، إضافة إلى الوقاية والحماية التي تساهم في تخفيف فرص الإصابة بذلك.

ويخصص اليوم الثالث للفعالية جلسة علمية وعملية، لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالتشخيص ووسائل الكشف المبكر، والخيارات العلاجية التي تقدم للمصاب، بحضور نخبة من الأطباء المختصين في هذا المجال، كما تتم مناقشة طرائق الوقاية من أورام القولون والمستقيم "تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة"، وتقليل نسبة الدهون مع تجنب التدخين يساهم في تقليل الإصابة أو التعرض لها - بإذن الله.