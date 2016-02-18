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وفاة مقيم بظهران الجنوب جراء سقوط مقذوفات من الأراضي اليمنية

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أبها - مريم الجابر

    أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير مما نتج عنها وفاة مقيم وإصابة شخصين مقيمين وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج واستكمال الإجراءات اللازمة.

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