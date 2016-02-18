المتحدث الأمني: لا صحة لإحباط محاولة إرهابية تستهدف «الجنادرية»

نفى الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي محاولة استهداف مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة بعمل ارهابي من قبل الفئات الضالة، موضحاً أن ما تم تداوله عن إحباط عمل إرهابي يستهدف مهرجان الجنادرية غير دقيق، ولكن تمت مداهمة مطلوبين أمنياً في موقع قريب منه وتحديدا في حي الرمال.

وأضاف أن تصوير رجال الأمن وهم يداهمون موقعاً قريباً من الجنادرية، ونشر الصور، أوحى بأن العمل الأمني مرتبط بتهديد أمني للمهرجان.

منظمو «المهرجان»: جاهزية أمنية عالية.. وخمسة ملايين زائر خلال 11 يوماً

ويأتي هذا بعد تصريح مغلوط نقل على لسان مدير عام المباحث الفريق أول عبدالعزيز الهويريني ضمن ندوة الأمن والإعلام في نسختها الثانية المقامة في كلية نايف للأمن الوطني حول محاولة استهداف مهرجان الجنادرية من قبل الفئات الارهابية الضالة، والحقيقة أن الفريق أول الهويريني كان يتحدث عن ضرورة مراعاة مصلحة الوطن وعدم تصوير الحملات الأمنية وتحديد أماكنها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها سبق، ضاربا على سبيل المثال المداهمة الأمنية التي كانت في حي الرمال بالقرب من حي الجنادرية وتم تصويرها وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها بأن الجهات الأمنية تحبط مشروع ارهابي كان موجه للجنادرية، وهذا غير صحيح.

وطلب مدير عام المباحث خلال كلمته للاعلاميين تجنب البحث عن الاثارة والسبق الصحفي في القضايا الأمنية وتقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء والتأكد من المعلومات من مصدرها الصحيح، والتركيز في المعلومة ومدى خدمتها لأمن الوطن، وضرورة أن نكون متعاونين ومتكاتفين للرد على الحملات الإعلامية المغرضة.

وأكد القائمون على مهرجان التراث والثقافة من رجال الحرس الوطني أن الأمن في المهرجان مستتب وأن القوات الأمنية وقطاعات الداخلية من شرط وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى تتواجد على أرض المهرجان حرصاً لراحة الجمهور ولضمان الجاهزية الأمنية لراحة الزوار، مؤكدين أنه منذ انطلاقة المهرجان هذا العام وحتى هذه اللحظة لم يحدث أي أمر غير طبيعي وأن عدد الزوار كسر حاجز الخمسة ملايين زائر خلال 11 يوماً منذ فتح الأبواب أمام العوائل.

ويعد مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في نسخته ال30 الذي يقام هذا العام على الرغم من خوض المملكة لحرب في اليمن وعلى الحدود الجنوبية ومقاومة على الحد الشمالي والشرقي وجهود أمنية مكثفة في الداخل لحماية المملكة من المخططات الارهابية رسالة قوية من الداخل للخارج، بأن المملكة بلد أمن وأمان وأن مشاريعها الترفيهية والثقافية والتراثية ومناسباتها قائمة وعلى قدر عال من المستوى والتنظيم، وأنها قادرة على حماية الداخل والخارج بنفس الكفاءة.

ومن المعروف أن المملكة لم تؤجل أي مهرجان أو مناسبة بسبب الارهاب أو الحرب، الأمر الذي يدلل على كفاءة الجهاز الأمني في المملكة والدفاع، وأن الوضع القائم في المملكة بعيدا عن الارهاب وان المملكة لم تكن يوما ملاذا آمنا للارهاب بل هي داحضة له في أوكاره ومحبطة لمشروعاته الاجرامية في المهد.

وقد سجّلت أجهزة الأمن في المملكة إنجازات غير مسبوقة وضربات استباقية لإفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية، ثم اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والمموّلون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن المنفّذين للعمليات الإرهابية؛ فتم القبض على الكثير منهم

وبحسب "سكينة" فإنها انطلقت الأعمال الإرهابية في السعودية، في 18 مارس 2003 عندما انفجرت في منزل بحي الجزيرة شرق الرياض عبوة ناسفة أعدها فهد الصاعدي لتبدأ بعدها حملة من الأعمال الإرهابية طالت مختلف مناطق المملكة.

وبين العامين 2003 و2006 تعرضت المملكة لموجة من الهجمات الإرهابية شنها تنظيم "القاعدة" استهدفت مقرات أمنية ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة بالأجانب أوقعت العديد من القتلى.

ويبلغ عدد الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة حتى عام 2011 بحسب بعض التقارير حوالي 98 عملية إرهابية راح ضحيتها أكثر من 90 شخصا من المدنيين إضافة إلى إصابة نحو 608 آخرين فيما تكبدت الأجهزة الأمنية خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالي (65) رجل أمن وإصابة نحو (390) آخرين، واختلفت بعض الإحصاءات من تقارير أخرى لكن تظل الضحايا من المدنيين أكثر من العسكريين.