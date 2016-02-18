سعود بن نايف يرعى حفل جائزة خالد السديري بالغاط.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين اليوم الخميس في مزرعة الخالدية بمحافظة الغاط.

سيقوم سموه بتسليم الجوائز والشهادات للطلاب المتفوقين وأولياء أمور الطالبات المتفوقات من مختلف مراحل التعليم العام والجامعي والصحي والفني والمعلمين والمعلمات المتميزين في كل من محافظات الغاط والزلفي والمجمعة وذلك ضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

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وأعرب رئيس لجنة الجائزة فهد بن خالد السديري عن شكره لسمو الأمير سعود بن نايف على تفضله برعاية حفل الجائزة، وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على سموه المعروف بدعمه وتشجيعه المستمر لأبناء هذا الوطن.

من جانبه، أشار نائب رئيس لجنة الجائزة تركي بن خالد السديري إلى أن جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي تُعد رافداً للمكانة التي يحظى بها العلم والعلماء في هذا البلد المعطاء، وحافزاً للتحصيل العلمي والأكاديمي المتميز بين المتعلمين، وتبعث على التنافس الشريف بين طلاب وطالبات مؤسسات التعليم في المحافظات الثلاث، كما جاءت هذه الجائزة جزءاً من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- من أبنائه الكرام.

إلى ذلك، قال محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري "في هذا اليوم المبارك تسعد محافظة الغاط بحفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية فأهلاً وسهلاً بسموه في محافظة الغاط مشاركاً الطلبة والطالبات فرحتهم بالتفوق والمعلمين والمعلمات تميزهم في الأداء".

وأضاف إن التفوق العلمي هو الركيزة واللبنة الأولى للحضارة والاهتمام بذلك يجعل المجتمع دائم التقدم ولقد حققت جائزة الأمير خالد الأحمد السديري هدفاً سامياً إذ انها أسهمت في تشجيع الطلبة والطالبات وآمل من المعلمين والمعلمات الحرص على إعداد جيل واعٍ ومنتج يُسهم في خدمة وطنه ويواكب مخرجات التعليم التي يحتاجها سوق العمل في البلاد في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة – أعزها الله - لقطاع التعليم بكافة مراحله.

وعبر السديري عن شكره لرئيس لجنة الجائزة الأمير فهد الخالد السديري وأعضائها على الجهود التي يبذلونها في تحقيق أهدافها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

من جهته، قال وكيل محافظة الغاط منصور بن سعد السديري" تزهو محافظة الغاط في هذا اليوم المشرق بنور العلم بحفل توزيع جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي والتي تأتي مهرجانا سنويا يبرز مدى الاهتمام غير المحدود الذي كان يوليه صاحب الجائزة بالعلم وطلابه، فمرحباً براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأهلاً وسهلاً به راعياً حفل هذا العام".

وأضاف وكيل محافظة الغاط "لقد حققت هذه الجائزة هدفاً سامياً وتنافسية عالية بين أولادنا الطلاب والطالبات إذ أنها أسهمت في دفعهم لبذل المزيد من الجهد، مستلهمين من سيرة صاحب الجائزة العطرة حبه للعلم ومجالسة العلماء مما دفع أبناءه تكريماً ووفاءً لهذه الشخصية المتميزة إلى إنشاء هذه الجائزة وتعهدهم لها مُحيين في ذلك مساهمته ومشاركته في مرحلة بناء وتأسيس الدولة عبر المناصب التي تقلدها".

وهنأ السديري الفائزين بالجائزة معربا عن شكره لفهد الخالد السديري رئيس لجنة الجائزة وأعضاء اللجنة على الجهود التي يبذلونها في تقدم ورقي الجائزة والتطور الذي تشهده عاماً بعد عام داعياً المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يوفقهم لقيادة مسيرة التنمية في البلاد .

وعبَّر أمين الجائزة ومدير التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل الجائزة هذا العام، مشيراً إلى أن الجائزة مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في محافظات الغاط والزلفي والمجمعة من واقع نتائج الاختبارات النهائية لكل عام دراسي في المراحل الدراسية بالكليات الجامعية وغير الجامعية، والمرحلة الثانوية العامة، والمرحلة المتوسطة، إضافة لتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى المحافظات الثلاث، مضيفا أن الجائزة شملت 71 فائزا وفائزة لهذا العام، وهم:

محافظة الغاط

المعلم ثامر محمد العبداللطيف من ابتدائية ومتوسطة مليح،

والطلاب: من المرحلة المتوسطة أحمد حلمي أحمد، مازن فهد العتيبي، مشعل عبدالله المطيري وجميعهم من متوسطة الغاط، وعبدالإله عبدالله الوهيب متوسطة تحفيظ القرآن الكريم، وفاز من المرحلة الثانوية القسم الطبيعي عبدالله ناصر العيسى، محمد محمود الأحمد، الوليد سليمان الصعب وجميعهم من ثانوية الغاط، وحسن محمد مبارك حسين، وأحمد محمد أحمد العلي من المعهد العلمي.

والطالبات: من المرحلة المتوسطة: لولوة متعب الزومان، مشاعل محمد السليمان وكلتاهما من المتوسطة الثانية بالغاط، عبير محمد المطيري من متوسطة العبدلية بالغاط.

ومن المرحلة الثانوية: القسم الأدبي صفية صالح الحربي، ربى إبراهيم الجاسر، عواطف عقيل المطيري، والقسم العلمي: مريم محمد خليل، دعاء محمد المسيري، مريم يحيى اسماعيل وجميعهن من ثانوية الغاط الأولى.

محافظة الزلفي

المعلم في ابتدائية عمر بن الخطاب أحمد بن عائد العنزي، والمعلمة هناء بنت عبدالله الزنيدي من المتوسطة السادسة.

والطلاب: وليد بن عبدالرحمن خائن من المعهد الصناعي الثانوي، يوسف بن منيع المنيع من المعهد العلمي، عمر فاروق زاهد من الكلية التقنية، إبراهيم محمد عبدالمنعم من ثانوية الملك عبدالعزيز، عزام عبدالرحمن الفرهود سلطان مساعد العمار من ثانوية الإمام محمد بن سعود، أحمد عبدالعزيز العمار من ثانوية تحفيظ القرآن، محمد عبدالله المهنا عبدالرحمن عبدالعزيز الشتيلي معتق سلمان المعتق من ثانوية الإمام محمد بن سعود، حسام عبدالله الدويش عمر عبدالله الغزي من متوسطة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عبدالرؤوف حمد العتيق من المعهد العلمي بالزلفي، عزام عبدالرحمن الفالح من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم.

والطالبات: نورة حمدان المطيري من المتوسطة الثالثة، سارة صالح المنديل من المتوسطة الخامسة، رزان عبدالعزيز المنيفي من متوسطة أم المؤمنين خديجة، هناء محمد الدويش من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن، منار أحمد البابكري من الثانوية الرابعة، امتنان محمد الدويش من الثانوية الأولى، سحر سليمان الطوالة من الثانوية السادسة (مقررات)، انتصار ناصر العضيب من الثانوية الرابعة، شريفة سعيد المطيري من الثانوية الأولى لتعليم الكبيرات، رغد عبدالله الرشيد من الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم.

محافظة المجمعة

المعلم خالد بن علي السيف والمعلمة نوال بنت بدر الحزيمي.

والطلاب: غنام ضيدان الدعجاني من الكلية التقنية بالمجمعة، محمد عماش العنزي من ثانوية أبي بن كعب، حازم حمدي الحنفي من ثانوية الأمير مقرن بن عبدالعزيز ،عبدالرحمن حمود الحربي من ثانوية الأمير سطام بن عبدالعزيز ،أسامة عبدالله الزهراني من ثانوية الأمير سطام بن عبدالعزيز، راكان بجاد العنزي من متوسطة الأرطاوية، مصطفى محمد حسن من متوسطة الإمام ابن تيمية، خالد أحمد العسيلان من متوسطة روضة سدير، عبدالسلام ماجد السويح من متوسطة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم، سليمان زويد الزويد من المعهد الصناعي الثانوي بالمجمعة، عبدالعزيز عبدالرحمن البخيت من المعهد العلمي بحوطة سدير، عبدالله حسين بافتاح من المعهد العلمي بالمجمعة، صالح عبدالله المسند من المعهد العلمي بالمجمعة.

والطالبات: ندى عبدالجواد الخولي من ثانوية عشيرة سدير، ريم محسن العتيبي من ثانوية جلاجل، غادة مساعد العقيل من الثانوية الثانية مقررات بالمجمعة، سمية عبدالله الوكيل من ثانوية جلاجل، وفاء سالم العود من الثانوية الأولى بحرمة، مريم مدحت أبو العلا من الثانوية الثانية بتمير، جواهر فاضي المطيري من الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن بالأرطاوية، رنا محمد المطيري من المتوسطة الثانية بحرمة، شذى يوسف العايد من المتوسطة الرابعة بالمجمعة، شهد سعد الوهبي من المتوسطة الأولى بالحصون، شهد علي المناع من متوسطة تحفيظ تمير.