ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم طريق "قنا - سوهاج"

أكد مصدر أمنى، أن حادث التصادم بطريق "قنا - سوهاج"، وقع بين السيارتين 2435 ى ص ج و 2789 ى ص ج بسبب محاولة تفادى سيارة فى الاتجاه المقابل بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 7 تم نقل 4 منهم لمحافظة قنا، و3 آخرين لمحافظة سوهاج، و35 مصاب ما بين مستشفيات محافظة قنا وسوهاج خرج عدد منهم بعد تلقى الإسعافات.

وأضاف المصدر، أن المصابين الذين دخلوا مستشفى قنا العام، هم منصور عبد السلام سيد 37 سنة، ومحمد عفيفى حامد 24 سنة، وسمير عوض جابر 40 سنة، ومحمد مجدى حسن 23 سنة، وأبوبكر بركات حسين 45 سنة، ومحمد أحمد هريدى 34 سنة، وماهر عبد الرحمن عبد العواض 35 سنة، وحسين محمد حسن 30 سنة، ومحمد محروس علم الدين 31 سنة، وجمال أحمد عبداللاه 27 سنة، وعلى عبد الله سيد حسين 31 سنة، وبسيونى رأفت 35 سنة، وأحمد فضل محمد 20 سنة، وحمادة محمد عبدالوهاب 27 سنة، وجمال أمام حسنى 39 سنة، ومطاوع محمد على جابر 19 سنة، وخليفة محمد خليفة 15 سنة، وأبوالحسن عطية محمود 41 سنة، وياسر فتحى عبد الحميد، ومحمد حمدى، وحمام محمد، ومحمد عبد الحميد أحمد 37 سنة.

وأوضح المصدر أنه جار تحرير محضر بمركز شرطة أخميم التابع لمحافظة بسوهاج.

ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ7 جثث و35 مصابا