بالصور.. "إعلام الأقصر" ينظم ندوة عن "كيفية محاربة الفساد" بقصر ثقافة الأقصر

نظم مركز إعلام الأقصر، مساء أمس الأربعاء، ندوة موسعة بعنوان "كيفية محاربة الفساد" بمقر قصر ثقافة الأقصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمحاربة الفساد، وناقش العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر خلال الندوة أهم أسباب انتشار الفساد فى المجتمع، والآثار المترتبة عليه داخل المؤسسات، إضافة إلى عرض دور الدولة فى مكافحة الفساد، والشفافية فى كافة مراحل التنمية، وتضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة التى انتشرت.

وأشاد نسيم بدور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد وخاصة الاستيلاء على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، متسائلاً: "كيف يبرر المفسدون بالدولة فسادهم، ولماذا وجد الفساد؟، وأوصى المواطن الأقصرى بأنه يجب التحلى بالأمانة تجاه الدولة، وكانت هناك أسئلة كثيرة عن طرق تطبيق العدالة الاجتماعية، فأجاب بأنه لن يغمض له جفن وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن الأقصرى، مؤكداً أنه يقدم يده للشباب بقوة، لتحقيق فرص عمل حقيقية، وذلك فى ظل وجود الركود السياحى وانتشار البطالة.

فيما قالت زينب شمس الدين نائب مدير مركز الإعلام ومسئول الرأى العام، إن هذه الندوة تهدف إلى تعريف العاملين بالدواوين الحكومية بآليات الإصلاح الإدارى والرقابة لمواجهة الفساد، وكذلك سبل تطوير مؤسسات الإدارة المحلية، مؤكدة على أن المركز يواصل خطة الندوات وورش العمل التى تهدف إلى المشاركة الاجتماعية والتوعية السياسية بأهم القضايا والمشكلات التى يواجهها المواطن فى المجتمع.



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