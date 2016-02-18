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جابر نصار: قرار خلع النقاب بمستشفيات جامعة القاهرة خلال علاج المريض فقط

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جابر نصار: قرار خلع النقاب بمستشفيات جامعة القاهرة خلال علاج المريض فقط جابر نصار: قرار خلع النقاب بمستشفيات جامعة القاهرة خلال علاج المريض فقط
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار حظر النقاب داخل المستشفيات الجامعية يتضمن خلع النقاب خلال علاج المريض فقط وارتداءه بعد ذلك كيفما تريد المنتقبة.

وأضاف "نصار"، فى تصريحات صحفية، أن مسألة حظر النقاب بالجامعة والمستشفيات الجامعية ليس دينيا، وإنما لصالح العملية التعليمية والعلاجية، مؤكدا أن الجامعة وإدارتها تكن كل احترام وتقدير، وتعاملهن بنفس الاحترام والتقدير الذى تتعامل به مع زملائهن من غير المرتديات للنقاب.

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